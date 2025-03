Kanderner Bauantrag: Gremium verweigert Einvernehmen

Gebaute PV-Anlage muss deutlich verkleinert werden

Sie machte kein Geheimnis daraus, dass sie die bereits umgesetzte Lösung für wenig beispielhaft hält und ergänzte, dass ein Teil davon zurückgebaut werden muss.

Laut Vorlage werde der Bauherr die PV-Anlage auf die westliche Dachfläche beschränken und sie auf zwei Reihen reduzieren. Die PV-Anlage solle in ihrer Erscheinung nicht zu sehr in den Vordergrund treten, damit das Dach in seiner Kontur noch deutlich ablesbar bleibe, heißt es weiter. Von der Stadt gab es zudem die Auflage, dass Rahmen und Module der PV-Anlage in den Farbtönen matt und monochrom ausgeführt werden müssten. Dies entspricht der Bestimmung, dass die Farbe der PV-Anlage laut Satzung an die Farbe der Dachfläche anzupassen sei.

Die Frage, ob zwei übereinander liegende Dachgauben genehmigungsfähig seien, stellte Ausschussmitglied Bernd Brohammer (Grüne). Das fachliche Thema aus baurechtlicher Sicht sei, dass das betroffene Gebäude keinen „Denkmalschutzstatus“ habe, es in der Innenstadt Dachflächenfenster im Bestand gebe und die untere Denkmalschutzbehörde keinerlei Probleme gesehen habe, erläuterte Katrin Klar vom städtischen Bauamt.