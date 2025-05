Kanderner Bürgerempfang: Verbundenheit schafft Gemeinsamkeit

Zurück zu den Wurzeln

Der Markgräfler Trachtenverein kredenzte liebevoll Getränke und Gebäck. Aufgrund der optisch ansprechenden Trachten leitete sie zu ihrem eigenen Erleben weiter, sie sagte: „Ich durfte kürzlich zwei Mal selbst in eine Markgräfler Tracht schlüpfen. Ich kann Ihnen sagen, das macht was mit einem, auch mit einer Bürgermeisterin.“ So sei man nicht nur in einer anderen Zeit und würde ein Heimatgefühl verkörpern.

Penner ergänzte: „Die Tracht gibt Haltung in unserer schnelllebigen Zeit.“ Menschen mit Haltung seien wichtig in dieser Zeit, die sich auch ihrer Wurzeln bewusst seien. Daher habe sie das Veranstaltungsmotto „Back to the roots“ – zurück zu den Wurzeln – ausgewählt. Gewürdigt werden auch die Jubiläen der Ortschaften, hier würde nicht nur die Jahreszahl, sondern auch das gemeinschaftliche Engagement geehrt. Sie betonte: „Diese Wurzeln tragen uns, da ist etwas Beständiges gewachsen“. Das abendliche Motto bedeute einen Blick in die Zukunft mit einem festen Blick auf den Boden. Sie fügte an: „Zukunft entsteht aus Haltung, und Haltung entsteht aus Herkunft. Ein neuer Blick entsteht durch alte Stärken.“