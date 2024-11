Kanderner Feuerwehr: 15 Quereinsteiger sitzen im Grundkurs

„Wir haben dieses Mal vor allem Werbung vor allem in den Ortsteilen gemacht“, berichtet der zweite stellvertretende Gesamtkommandant Dietmar Wieber, der auch die Abteilung in Feuerbach leitet. So können sich vor allem die Abteilungen wie in Sitzenkirch auf Zuwachs freuen, denn der „Nachwuchs“ wird sich dorthin hauptsächlich verteilen. „Das sind 13 Männer und zwei Frauen, die bereits mitten im Leben stehen und dies nebenher zu ihrem Beruf und ihrem ganz normalen Alltag machen“, ergänzt Michael Raab, Ausbilder und Schriftführer der Wehr.

Die Ausbildung umfasse ein umfangreiches Themengebiet, das sowohl theoretische als auch praktische Aspekte abdecke. Unter der Anleitung erfahrener Ausbilder erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam im Team die Grundlagen ihrer zukünftigen Tätigkeit. Zu den Ausbildungsinhalten gehörten unter anderem Rechtsgrundlagen wie die Organisation der Gemeindefeuerwehr, Ausbildung ehrenamtlicher Angehöriger und die Rechtsstellung von Feuerwehrangehörigen, das Brennen und Löschen, Fahrzeug- und Gerätekunde, Verhalten bei Gefahr, der Löscheinsatz und die Rettung, die technische Hilfeleistung und die Erste Hilfe.