Auch die Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES) der Stadt Kandern wurde laut einstimmigem Beschluss geändert. Die Gemeinderäte Bernd Brohammer und Dietmar Wieber stimmten wegen Befangenheit nicht mit ab. Die geänderte Satzung tritt rückwirkend ab Januar in Kraft und regelt unter anderem die zusätzliche jährliche Entschädigung für in der Freiwilligen Feuerwehr Kandern ehrenamtlich Tätige, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten. Hier fällt die zusätzliche jährliche Entschädigung von 2400 Euro für den Feuerwehrkommandanten weg, da dieser ja nun hauptamtlich beschäftigt ist. Der Funkgerätewart, der neben der Funktechnik und der kompletten IT der Feuerwehr auch die komplette Programmierung der Meldeempfänger ausführt, erhält mit 800 Euro pro Jahr doppelt so viel Entschädigung wie bisher. Die Entschädigung für den Jugendwart und den Leiter der Ersthelfergruppe steigt von 150 auf 250 Euro jährlich, die der beiden Jugendgruppenleiter von 500 auf 600 Euro pro Jahr. Neu eingeführt wurde eine Entschädigung von 400 Euro jährlich für den Webmaster, der zugleich zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit. Zusammen bedeuten die Erhöhungen Mehraufwendungen von jährlich 1200 Euro.