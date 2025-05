Kanderner Gemeinderat: „Erholungsort“ soll Tempo 40 bringen

Bodenseegemeinde könnte als Vorbild dienen

Was sie meinte: die Möglichkeit, bei der übergeordnete Behörde im Freiburger Regierungspräsidium nachzuhaken, falle die Antwort der Kreisbehörde unbefriedigend aus. „Für Tempo 30 brauchen wir einen Lärmaktionsplan“, so Weber, was keine neue Erkenntnis für den Gemeinderat ist. Die Fraktionssprecherin berichtete, es gebe eine Stadt in einem anderen Landkreis, wo Tempo 40 gelte, und unter dem Temposchild sei der Hinweis „staatlich anerkannter Erholungsort“. Auf Nachfrage teilt sie mit, die Rede sei von der Bodensee-Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, wo ihr die beiden Schilder, die sie in einem kausalen Zusammenhang stellt, aufgefallen seien.