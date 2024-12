Kanderner Haushalt: Gemeinderäte beraten Einzelwünsche

Keine Sitzplätze an der Kander hinter dem Rathaus

Zusätzliche Sitzplätze an der Kander (25 000 Euro) hätten über ELR-Mittel ermöglicht werden sollen, aber die meisten Räte stuften das Projekt hinter dem Rathaus als „Nice to have“ (wünschenswert) und nicht als Notwendigkeit ein. Es fiel mit null Ja-Stimmen sang- und klanglos durch. Die Öffnung des Munistalls in Riedlingen wurde intensiv durchleuchtet, bekam aber eine knappe Mehrheit, da damit die Situation für Fußgänger und mobilitätseingeschränkte Personen in der Ortsmitte besser werden soll. Überraschend deutlich war die Mehrheit für die Brandmeldeanlage für das Kanderner Feuerwehr-Gerätehaus, die im Vorjahr noch keine Chance auf Realisierung hatte (zwölf zu drei). Der Gehweg an der Nebenauer Straße in Wollbach blieb drin, damit die Kinder zukünftig nicht mehr auf einer „Hauptstraße“ laufen müssen und es sich nur um etwa 80 bis 100 Meter lange Wegstrecke geht (13 zu zwei). Die Sanierung einer Brücke in der Hintergasse in Riedlingen wurde klar abgelehnt, weil die Stadt Kandern 250 000 Euro an eigenen Mitteln aufbringen muss und es keine Zuschüsse gibt (fünf zu acht).