Kanderner Jubilar: 65 Jahre Koch und Gastronom aus Leidenschaft

„Freddy“ Baumgartner, der fünf Jahre lang auch Vorsitzender des Kanderner Wirteclubs war, hatte die Gaststätte am Blumenplatz mit seiner gut-bürgerlichen Küche zu einer beliebten Adresse gemacht. Zudem baute er 1989 ein Gästehaus mit 40 Betten. „Wir hatten mehrere Stammtische, auch Kanderner Geschäftsleute trafen sich bei mir regelmäßig“, erzählt der ehemalige „Sonne“-Wirt und fügt bedauernd hinzu: „Heute wird die Stammtischkultur kaum noch gepflegt.“ Bis 1998 betrieb er die „Sonne“ mit Herzblut und bot damals eine durchgehende Küche, dann verpachtete er das Gasthaus für fünf Jahre und eröffnete direkt gegenüber „Freddys Pils- und Billardstübli“, das der gesellige Wirt 20 Jahre lang bis 2018 auch erfolgreich führte.

Den Sohn unterstützt

Als sein Sohn Stefan, ebenfalls ein erfahrener Koch, nach Stationen in Florida, Teneriffa und Brenner’s Parkhotel in Baden-Baden wieder nach Kandern kam, übergab er ihm 2003 die „Sonne“. Auch nach dem Rückzug vom „Pilsstübli“ vor sieben Jahren gab es für den Jubilar noch keinen Ruhestand, denn regelmäßig unterstützt er seinen Sohn. „Heute ist die Situation in der Gastronomie schwieriger geworden. Es hat sich viel verändert. Das sieht man doch schon daran, dass es einige Kanderner Gaststätten gar nicht mehr gibt“, stellt Oskar Baumgartner fest. Trotz seines fordernden Berufs auch an den Wochenenden hatte sich der Jubilar, eine Frohnatur, Mitglied vieler Vereine und früher Akkordeonspieler, Zeit für zwei Hobbys abgezwackt. So ist er seit Jahrzehnten ein eingefleischter Fußballfan von Borussia Mönchengladbach, war des Öfteren im Stadion, wurde für seine Vereinstreue geehrt und hatte einmal eine Begegnung mit Erfolgstrainer Jupp Heynckes.

Außerdem hat er den Keller seines Hauses zu einem Treffpunkt ausgebaut, in dem er mit Freunden und Bekannten jeweils die Spiele der Bundesliga und der Champions League verfolgt. Seine zweite Leidenschaft ist das Fahrradfahren (kein E-Bike), auf dem er schon Zehntausende Kilometer bei zahlreichen Touren zurückgelegt hat. Seine längste Tour mit zwei Freunden war 2500 Kilometer lang und führte in sechs Wochen von Kandern bis ans Schwarze Meer. „Ich habe in meinem Leben viel gearbeitet, der Beruf hat mir Spaß gemacht. Und ich habe viel erlebt und hatte nie Langeweile“, resümiert er zufrieden zu seinem 80. Geburtstag.