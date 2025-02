Kanderner Jugendzentrum „Jump“: Wichtige Anlaufstelle für Jugendliche

Persönliche Probleme und berufliche Orientierung

Jugendliche wünschten sich laut der Befragung Hilfestellung bei persönlichen Problemen, berufliche Orientierung und schulische Unterstützung, sagte Fräulin. In der Nachbarschaft sei eine Beruhigung eingetreten, wie eine Befragung bei Anwohnern ergeben habe. Es gelte, auf Elternsorgen wegen der fehlenden Alterstrennung einzugehen und die bestehenden Vorbehalte noch abzubauen. Weiter gearbeitet soll an der Ausstattung des Jugendzentrums, an Angeboten mit externen Kursen sowie Ehrenamtlichen. Lob gab es aus dem Ausschuss für die klare Struktur der Arbeit – nur bei der Sozialarbeit wünschten sich die Mitglieder noch etwas genauere Informationen, hieß es.