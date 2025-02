Kanderner Kindergärten: Stadt setzt verstärkt auf Ausbildung

Forsthaus fehlt eine Fachkraft für die Krippe

Im Forsthaus fehle aktuelle eine Fachkraft, die es erlauben würde, die Zahl der belegten Krippenplätze von aktuell fünf auf die volle Kapazität von zehn zu erhöhen. „Wir haben viele Zusatzkräfte und sind insgesamt auf einem guten Stand“, sagte Brunner. Drei Gruppen seien mit je 20 Kindern belegt, eine mit 21. Dabei erfolgt die Betreuung in einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, drei Gruppen sind auf halbtags ausgerichtet. In der Kindervilla gibt es zwei Gruppen, von denen eine seit dem 1. Januar eine verlängerte Öffnungszeit bis 14 Uhr ermöglicht. Elf Kinder nehmen diese aktuell in Anspruch, 32 Kinder haben eine halbtägliche Betreuung.

Wünsche nach mehr Ganztagsbetreuung

Zwei Kinder haben besonderen Förderbedarf und werden durch pädagogische Assistenten in der Inklusion unterstützt. Personell sei die Kindervilla gut ausgestattet, es gebe eine leichte Reserve im Vergleich zum berechneten Personalschlüssel. In der „Schatzkiste“ in Wolbach gibt es zwei Gruppen: Zwölf Kinder werden ganztags betreut, die restlichen 30 befinden sich im Betreuungsmodell mit verlängerten Öffnungszeiten, sagte Brunner. Zehn Plätze sind zusätzlich in der Krippe vorhanden.