Kanderner Museum: Freundeskreis steht am Scheideweg

Dass der Freundeskreis seine Arbeit eher wie ein Historischer Verein versteht, machten auch die Äußerungen von Karlheinz Beyerle und Bernhard Winterhalter deutlich, die beide als Beisitzer im Vorstand sitzen. So wird Beyerle im Sommer selbst wieder eigene Führungen zu August Macke veranstalten. Er freute sich, dass es jetzt im Gasthaus „Südtirol in der Krone“ eine eigene Stube zu August Macke gebe, falls das Wetter mal schlecht sei.

Weiterer Gesprächsbedarf

Vorsitzende Kathryn Babeck erinnerte an die Veranstaltung im Juli mit dem Titel „Sie nannten sie Jussi“, die von der Schöpflin-Stiftung gefördert worden sei und in der es um die Aufarbeitung von Zwangsarbeiter-Schicksalen in der Töpferstadt während des Zweiten Weltkriegs gegangen sei. Sie habe positive Rückmeldungen erhalten und freue sich, dass Volker Scheer sich dieses Themas aktiv angenommen habe. Sie regte an, über eine eigene Stolperstein-Initiative für Kandern nachzudenken.

Beisitzer Bernhard Winterhalter hat ebenfalls einiges an Material recherchiert, das teilweise einen direkten Bezug zum Museum hat. Er verwies auf seine Publikationen wie eine thematische Sonderseite zum 100. Todestag von Hermann Daur und kündigte eine eigene Veranstaltung am 29. Juni zum Thema „Alte Ecken neu entdecken“ in Kandern an. Dass es noch Gesprächsbedarf zwischen Stadt und Freundeskreis gibt, zeigte sich auch in einer kurzen Äußerung von Karl-Heinz Beyerle, der davon sprach, dass die Aufgabe der Entwicklung von neuen Konzepten fürs Museum keine Einzelaufgabe sei, sondern dass dies wie bei einem Fußballteam als eine Mannschaftsaufgabe zu verstehen sei. Er sagte, dass aus seiner Sicht sich der Freundeskreis bei diesem Prozess nicht ausreichend mitgenommen fühle und wandte sich an Jasmin Hartmann: „Wenn sie das nicht verstehen, sind Sie auf dem Holzweg.“