Kanderner Orts-Check: Menschen fühlen sich insgesamt wohl

Grenznähe

Die Grenznähe im Dreiländereck sorgt aber auch für kritische Kommentare: Ein Teilnehmer regt an, dass die Schweizer nur die Differenz zu ihrer Steuer erstattet bekommen sollten, und nicht die komplette Steuer. Das Preisniveau ist in Zeiten der Inflation ein großes Thema: Die deutschen Löhne sollten ans Grenzgebiet angepasst werden, da die Preise in Gaststätten es ja auch seien.

„Als vierköpfige Familie können wir es uns fast nicht mehr leisten, essen zu gehen“, schreibt ein Teilnehmer. Ein Orts-Checker fordert das Landratsamt auf, die Bürger und die Natur vor der „aktuell absolut übertriebenen Windkraftplanung“ zu schützen.

Andere Stimmen zeigen sich dagegen sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation: „Ich komme aus dem Rheinland, habe in der Schweiz gewohnt und lebe jetzt seit über 40 Jahren in Kandern. Die Lebensqualität ist sehr gut, die Angebote der Vereine sind auch in Ordnung. Es ist nicht weit in die Schweiz oder nach Frankreich. Wir haben fast alles vor der Haustüre.“

Infrastruktur und Netze

Eine weitere Stimme thematisiert die Situation in einem Kanderner Teilort: „Meine Antworten betreffen einen Teilort Kanderns. Wir haben hier kaum Möglichkeiten einzukaufen, ein Arzt fehlt, und die Schulkinder müssen zum Unterricht in die Stadt fahren. Dennoch lebe ich gerne hier, das soziale Netz gibt es in der Nachbarschaft – ganz ohne Internet.“