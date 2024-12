Kanderner Orts-Check: Töpferstadt bietet gute Lebensqualität

Sicherheit und Sauberkeit

Ziemlich positiv wurden in Kandern die Themen Sauberkeit (7,87) und Sicherheit (7,18) bewertet. Simone Penner wundert das nicht, denn die Stadt treibe einen großen Aufwand, um durch den Einsatz von eigenem Personal den öffentlichen Raum ansehnlich zu gestalten und sauber zu halten. „Es ist schön zu sehen, dass diese Arbeit des Werkhofs auch anerkannt und wertgeschätzt wird“, sagte sie unserer Zeitung. Beim Thema Sicherheit führt sie einen Teil des Gefühls auf die Präsenz des Polizeipostens zurück. Beim Bahnhof habe sich gezeigt, dass auch kleine gezielte Maßnahmen wie die Videoüberwachung zum Erfolg führen und die Situation nachhaltig verändern können.

Sport und Vereine

Im oberen Bereich landeten auch Sport und Vereine (7,53) und fast gleichauf die allgemeine Lebensqualität (7,51). „Diese positiven Eindrücke erlebe ich fast täglich in meinem Terminkalender“, betont Bürgermeisterin Penner. Die Vereine böten ein großes Angebot an Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Musik und Sport und engagierten sich als „Motor der Gesellschaft“. Das ehrenamtliche Engagement in Kandern sei außergewöhnlich zu nennen, für die gefühlt hohe Lebensqualität spreche die richtige Schnittmenge an weichen Standortfaktoren am Ort. „Wir sind gesegnet. Es zeigt sich, dass die Menschen gern hier leben und sich mit dem identifizieren, was hier passiert - das gilt gleichermaßen für die Kernstadt und alle Ortsteile“, freut sich Penner.

Familie und Kinder

Überdurchschnittlich gut kamen die Angebote für Familien und Kindern (6,89) an. Der Ausbau der Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren hatte sich die Stadt einiges kosten lassen - allein die nichtstädtischen freien Träger erhalten im kommenden Jahr 1,3 Millionen Euro für ihre Betreuungsformate. Diese reichen von Naturkindergärten in Sitzenkirch und Tannenkirch, über den Waldorfkindergarten in Feuerbach bis hin zu den kirchlichen Trägern in Tannenkirch und Holzen. Große Anstrengungen, Personal zu gewinnen, habe die Stadt aber auch in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen unternommen – so bekommt die „Kindervilla“ eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet.