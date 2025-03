Kanderner Rathaussanierung: Baustelle liegt gut im Zeitplan

Laut Vorlage liegen die Vergaben insgesamt knapp neun Prozent über den kalkulierten Kosten, was angesichts von 97 Prozent der bereits erfolgten Ausschreibungen „ein gutes Ergebnis“ sei, ordnet Kovac ein. Für die Finanzierung der Maßnahme stehen 2,15 Millionen Euro im Haushalt bereit plus ein „Risikozuschlag“ von 300 000 Euro für böse Überraschungen. Bislang seien 1,73 Millionen Euro verplant worden (gegenüber 1,591 Millionen in der Planung. Die Stadt liegen nun knapp 140 000 Euro über der Kalkulation