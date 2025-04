Kanderner Satzungen: Verwaltungsausschuss schlägt höhere Kurtaxe und Vergnügungssteuer vor.

Die Änderung der Feuerwehrsatzung war notwendig, weil mit Matthias Meisinger seit Anfang 2025 der erste hauptamtliche Kommandant mit 50 Prozent Stellenanteil in den Diensten der Stadt steht. Außerdem wurde neu die Funktion eines Pressesprechers plus Social-Media-Teams in die Satzung aufgenommen. Geändert wurde die Notwendigkeit eines formellen Rechnungsabschlusses und die Definition von Einsätzen zum Schutz von Sachwerten, die auch kostenpflichtig sein können.

Meisinger erklärte nach Rückfrage, dass Einsätze wie voll gelaufene Keller, verstopfte Abwasserrohre oder umgestürzte Bäume dann Geld kosten, wenn diese Arbeiten auch ein privater Dienstleister übernehmen könne. Besonders schwierig sei auch das Thema der Kostenregelung bei Beseitigung von umgestürzten Bäumen im Privatwald, sagte der Kommandant. Am Ende bleibe dies eine Ermessensentscheidung, hieß es.