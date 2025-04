Kanderner Spielplätze: Spielplatz „am Ölmättle“ präsentiert sich schmuck und neu

Gepflanzter Rasen muss erst noch anwachsen

Außerhalb der Absperrbänder, die das Anwachsen der Rasenfläche schützen, kann der Spielplatz bereits benutzt werden. In den Boden wurde als Neuerung in Kandern ein Trampolin eingelassen. Die alten Schaukeln wurden ersetzt durch Babyschaukeln, Einzel- und Doppelschaukeln und praktische kombinierte Baby- und Elternschaukeln. Eine neue einladende breite Rutsche wurde am Spielhaus angebracht. Die Seilbahn und das Sitzkarussell sind wieder startklar, die Sandgrube wurde aufgefüllt. Die Kinder können sich verweilen mit einem „Multispinner“, der auch für Kinder mit Geh-Einschränkungen geeignet ist. Darüber hinaus gibt es ein Wipptierchen und ein verstellbares Sonnensegel über dem Sandkasten.