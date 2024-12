Kanderner Sportplatz: Eigenarbeit, Parzellenverkauf und Spendenakquise

Von Vereinsseite wird gerade an zwei Projekten intensiv gearbeitet. Zum einen muss die neue Flutlichtanlage mit LED-Technik aufgestellt werden. Zum anderen wird noch der Zaun in Eigenleistung durch fleißige Helfer des FC Kandern montiert. Der Parzellenverkauf, die Akquise von Bandenwerbung und die Spendenaktion für den fest eingeplanten Eigenanteil des Vereins laufen ebenfalls auf Hochtouren. Für den Vorstand und den engeren Kreis sind es harte Wochen, da sie neben den organisatorischen Aufgabe auch noch selbst kräftig Hand anlegen. „Wir sind jetzt fast jeden Abend und am Samstag am Arbeiten“, sagt Luca Kern, der sich darüber freut dass es in den Reihen der Mitglieder viele Unterstützer gibt und auch Kanderner Firmen einspringen.