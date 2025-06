Kanderner Stadtbild: Akutes Müllproblem

Seit geraumer Zeit wird in Kandern unerlaubt Müll rund um die öffentlichen Abfalleimer abgelagert, teilt die Stadt mit. Durch die Entsorgung von privatem Hausmüll kommt der städtische Bauhof, der bereits zweimal wöchentlich für die Leerung der städtischen Mülleimer sorgt, inzwischen nicht mehr hinterher. Bauhofleiter Armin Fehrenbacher muss in Abstimmung mit Bürgermeisterin Simone Penner nun zwei seiner Mitarbeiter einen weiteren Vormittag mit Leerungsfahrten beauftragen, heißt es. Somit benötigt der städtische Bauhof in Kandern insgesamt rund 28 Stunden pro Woche nur für die Leerung von Mülltonnen und Entsorgung von Abfällen. Das seien Arbeitsstunden, die an anderer Stelle und für andere wichtige Arbeiten im Stadtgebiet fehlen. So verzögern sich nicht nur Mäh- und Straßenunterhaltsarbeiten, sondern auch andere wichtige Aufgabenfelder. Für Hinweise auf Personen, die ihren Hausmüll in den öffentlich aufgestellten Mülleimern entsorgen, ist das Team rund um Bürgermeisterin Penner dankbar.