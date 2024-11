Kanderner Tonfabrik: Götterdämmerung für die Kanderner Tonfabrikation

Glücklicherweise trug bei diesem Großeinsatz nur ein Feuerwehrmann Verletzungen davon, als ihn ausgerechnet ein herabfallender Ziegel traf.

Das 1957 bei der Firma Metz in Karlsruhe für 27 464 DM neu beschaffte Feuerwehrfahrzeug LF 8 (Baujahr 1956) war für damalige Verhältnisse ein technisch hochwertiges Löschfahrzeug. Beim Feuer in den Tonwerken kam der sogenannte Opel-Blitz zum ersten Mal bei einem Großbrand zum Einsatz. Schon seinerzeit ließ sich jedoch rasch feststellen, dass ein einzelnes, auf den neuesten Stand gebrachtes Fahrzeug gegen einen Brand in diesem Ausmaß kaum etwas ausrichten konnte. Erfreulicherweise führte diese Erkenntnis dazu, dass in den folgenden Jahrzehnten die kommunalen Feuerwehren mit zusätzlichen Fahrzeugen und zweckdienlichen Gerätschaften besser ausgerüstet wurden.

Glutteilchen verteilten sich in ganz Kandern. /Bernhard Winterhalter

Keine Entlassungen trotz des Produktionsausfalls

Der Opel-Blitz hat als Einsatzfahrzeug zwar längst ausgedient. Jedoch wurde er von Kanderner Feuerwehrkameraden in unzähligen Stunden mit viel Geduld und Können in einen hervorragenden, jederzeit fahrbereiten Zustand versetzt. So lässt sich leicht der Eindruck gewinnen, es handele sich um einen flotten Neuwagen und nicht um einen 68 Jahre alten Oldtimer.

Das Gebäude wurde wieder aufgebaut. /Archiv Stadt Kandern

Nach dieser Katastrophennacht Anfang November 1964 ging man bei der ersten Einschätzung von einer Schadenshöhe allein am Gebäude und an den zerstörten Anlagen von weit über zwei Millionen D-Mark aus. Für damalige Verhältnisse war dies eine riesige Summe. In dieser vorläufigen Kalkulation waren die enormen Folgeschäden durch den Produktionsausfall noch gar nicht enthalten.

125 Angestellte und Arbeiter waren beschäftigt

Der damalige Direktor Heinz Kern (1919 bis 2010) versicherte am Tag nach dem Brand im Beisein des Kanderner Bürgermeisters Friedrich Kiefer (1922 bis 1966) und des Regierungsvizepräsidenten Hans Schnarrenberger (1907 bis 1987) aus Freiburg, dass nicht beabsichtigt sei, Belegschaftsmitglieder zu entlassen. Vielmehr sei man darum bemüht, die Dachziegelproduktion so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Eine hoffnungsvolle Botschaft für die Arbeiter, die nach der Zerstörung ihrer Arbeitsstätte zunächst nicht wussten, wie es weitergehen wird.

In jener Zeit galten die Tonwerke Kandern als größter Arbeitgeber der Stadt. Vor 60 Jahren waren etwa 125 Arbeiter und Angestellte im Werk tätig. Zur großen Freude aller ging es weiter. Die Geschäftsleitung hielt Wort. Der Wiederaufbau wurde mit Erfolg in Angriff genommen und so konnten noch 34 Jahre lang nach der völligen Zerstörung der Tonfabrik Ziegel- und Backsteine produziert werden wie zuvor.

Dann erwarben neue Eigentümer aus Belgien das traditionsreiche Kanderner Unternehmen. Diese hatten leider überhaupt kein Interesse daran, die Tonwerke Kandern weiter zu führen und stellten im Juni 1998 kurzerhand den Betrieb ein. Den damaligen Großbrand von 1964 im Rückblick hatten die Tonwerke relativ gut überstanden, die Übernahme durch die belgischen Fabrikbesitzer nicht.