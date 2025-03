Kanderner Tourist-Info: Flyer-Angebot wird aktualisiert

Zu konkretem Angebot und Öffnungszeiten braucht der Gast dann aber doch sein Smartphone, weil sich diese Daten einfach zu häufig verändern, um sie in einem Printprodukt aktuell halten zu können.

Auch das Gastgeberverzeichnis wird in Kandern noch in gedruckter Form aufgelegt, in dem die Unterkünfte nach der Sterneklassifizierung des Deutschen Tourismusverbands (DTV) bewertet werden. Daneben gibt es noch saisonale Angebote in der Gastronomie wie die Spargelwochen (28. April bis 11. Mai), in denen es sogar genau Menüvorschläge gibt. Die Töpfertradition wird ebenfalls thematisiert – ein eigener Flyer listet das aktuelle Angebot mit einem Rückblick auf.

Tourist-Info Kandern, Tel. 08626/97 23 56, Internet: www.kandern; E-Mail: tourismus@kandern.de