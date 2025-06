Den Auftakt bildete am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall in Feuerbach, bei dem laut einer Mitteilung der Wehr sowohl die Abteilung Feuerbach als auch die Abteilung Stadt im Einsatz waren. Am Freitag musste die Abteilung Stadt gleich zweimal ausrücken: Zunächst wurden die First Responder zu einem medizinischen Notfall alarmiert, später rückten die Einsatzkräfte zu einer technischen Hilfeleistung wegen auslaufender Betriebsstoffe aus. Auch der Samstag forderte die Feuerwehr. Die Abteilung Wollbach wurde zu einem Verkehrsunfall zwischen Wollbach und Hammerstein gerufen. Zeitgleich rückten die First Responder der Abteilung Stadt zu einem weiteren Unfall aus – ein Motorradfahrer war in Kandern verunglückt. Den Abschluss bildete am Sonntag ein weiterer First-Responder-Einsatz, bei dem schnelle medizinische Hilfe gefragt war, heißt es.