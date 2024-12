Kanderner Weihnachtsstraße: Gewerbe erfüllt Wünsche

Insgesamt warten etwa zehn Bewirtungsstände entlang der Strecke, die von Mitgliedern des Werberings, aber auch der Freiwilligen Feuerwehr samt Jugendwehr oder dem Förderverein der Grundschule betrieben werden. Am Stand des Gewerberings wird Glühwein und Stockbrot für die Feuerschale angeboten. Bei den anderen Ständen wartet eine große Vielfalt an Speisen, wie Suppen, Schupfnudeln, süße und herzhafte Pfannkuchen, Schnitzelwecken, Waffeln oder auch Weihnachtsliköre. Natürlich wird ein Nikolaus mit seinem Sack die Kinder ansprechen, zwei „Engele“ werden aus ihrem gezogenen Wagen Liköre anbieten. Bestens gelungen ist dem Werbering und dem Bauhof Kandern die Verwandlung des Marktplatz-Brunnens in einen Adventskranz.

Musikalisches Programm

Auf drei Aktionsflächen präsentieren sich verschiedene Unterhalter aus Kandern. Das Programm gestalten die Stadtmusik Kandern, der Kinderchor „Dorfhoppsa“ aus Sitzenkirch, der Kinderchor der Grundschule Tannenkirch und die Musikschule Markgräflerland mit einer Klarinetten- und Saxophongruppe. Ebenfalls unterhält Thommy Wengert mit seiner Trompete. Die Gruppe „Singalong Kandern“ lädt zum Mitsingen ein.