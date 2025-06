Kandernerin im TV: Anne Berger gewinnt „Die Küchenschlacht“

Als „sehr angenehm“ empfand die Hobbyköchin aus Kandern die Betreuung: „Alle waren sehr nett und hilfsbereit. Das ganze Drumherum war professionell.“ Um 9 Uhr am Sendetag wurden die Kandidaten abgeholt und zum Studio der „Fernsehmacher“ auf dem Gelände des „Phoenixhof“ in Hamburg-Ottensen gefahren, wo im Jahr 650 Sendungen, unter anderem auch „Markus Lanz“, produziert werden. Sogleich ging es in die Maske, ehe eine Kennenlernrunde bevorstand. Heimatliche Gefühle kamen dabei auf, als Berger Bekanntschaft mit Viktoria Fuchs vom „Spielweg“ in Münstertal machte. Denn die Spitzenköchin war während der „Küchenschlacht“-Woche, wobei die fünf Sendungen jeweils an zweieinhalb Tagen aufgezeichnet werden, die Moderatorin.