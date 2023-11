Kandertal: 40 000 Euro Plus gemacht

Der Zweckverband Kandertalbahn hat in seiner Sitzung das Jahresergebnis für 2022 zur Kenntnis genommen. Sascha Wörner legte in seiner alten Funktion als Verbandsrechner die Zahlen vor, die mit einem Plus im Ergebnishaushalt von knapp 43 000 Euro abschlossen. Dieser Überschuss wird zu den Rücklagen überführt, hieß es.