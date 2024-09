Kandertal: Bürger bewerten ihre Wohngemeinde

So können Sie beim Orts-Check Dreiländereck mitmachen

Wer kann mitmachen?

Beim Orts-Check für die Städte und Gemeinden im Landkreis kann sich jeder beteiligen. Auch Interessierte aus der Umgebung können ihre Einschätzungen online abgeben.

Wo finde ich den Orts-Check?

Die große Umfrage ist unter verlagshaus-jaumann.de/umfrageov zu finden.

Wie lange dauert das?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Wie wird bewertet?

Ganz einfach über einen Schieberegler, an dem man seine Meinung von eins (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einstellen kann.

Muss ich persönliche Daten angeben, um mitzumachen?

Nein, die Umfrage beim Orts-Check läuft völlig anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort im Landkreis die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Und das Alter sowie das Geschlecht werden abgefragt.

Wo gibt es die Ergebnisse?

In einer Serie stellen wir die Ergebnisse für einzelne Orte und den Landkreis auf Sonderseiten in der Zeitung sowie online vor. Lohnt sich das Mitmachen? Unbedingt! Zum einen bieten die Ergebnisse am Ende ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Außerdem verlosen wir Preise.

Was gibt es zu gewinnen? Als Dankeschön für die Teilnahme verlosen wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park mit Hotelübernachtung plus Tickets sowie zehn Einzelkarten.