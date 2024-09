Kandertal: Das GVV-Schiff sucht sich eigenen Weg

„Wir können so wichtige Synergien erzielen, denn gerade in kleineren Gemeinden ist es schwierig geworden, mit allen Anforderungen Schritt zu halten und das notwendige Know-How verfügbar zu haben“, so Kiesewetter. Insgesamt arbeiten mit Anerkennungspraktikanten, Bufdis und FSJ-ler 17 Auszubildende beim GVV Vorderes Kandertal.

Gemeinden bestimmen bei den Anforderungen mit

Es ist aber mitnichten so, dass der GVV den Gemeinden sagt, wie es zu machen ist, sondern es ist ein manchmal auch mühseliger Aushandelungsprozess auf der Suche nach der fachlich besten Lösung. „Unser GVV-Schiff ist klein und relativ einfach zu steuern“, erläutert Kiesewetter, der aber auch zugibt, dass es bei manchen Stellen tatsächlich schwierig ist, jemanden zu finden.

Für den Werkhof in Rümmingen wird ein Elektriker gesucht, der zum Beispiel Straßenlaternen verkabeln kann oder Aufgaben in der Gebäudeinstandhaltung übernimmt. „Der Markt gibt das aktuell nicht her, vielleicht spielt auch die Nähe zur Schweiz eine Rolle, und auch vom Geld können wir keine vergleichbaren Bedingungen bieten“, wissen die Verantwortlichen.