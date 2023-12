Kandertal: Gemeinden müssen nichts finanzieren

Der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Vorderes Kandertal hat in der Verbandsversammlung am Donnerstag in Binzen den Entwurf des Haushalts vorgestellt. Dieser ist anschließend beschlossen worden. Der Verwaltungsverband muss in vielen Bereichen mit höheren Kosten leben, berichtete Kiesewetter.