Kandertal: IG „Pro Kandertalbahn“ fordert Tempo

Grundlagen für die Reaktivierung lägen vor

Wenn also der Kanderner Gemeinderat am Montag das Thema diskutiert, hätte er aus den Berechnungen der IG „Pro Kandertalbahn“ für die Haushaltsberatungen einen ziemlich genauen Anhaltspunkt, was diese Vorplanung kosten würde. „Die Sätze sind fest und werden nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ermittelt“, erläutern die Aktivisten.