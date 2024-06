Der ehemalige Hauptamtsleiter Reiner Pach hat am Morgen im Wahlbezirk 1 mit seinem Team alles im Griff. Im Rathaus in Kandern stimmen die Bürger ab, die in Teilen der Kernstadt bis zur Hauptstraße wohnen. Von den rund 600 Wahlberechtigten waren in den beiden ersten Stunden 53 Wähler erschienen – das ist noch ausbaufähig . Pach hat jede Menge Routine – es ist seine sechste Kommunalwahl in 31 Jahren Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst.