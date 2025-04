Kandertal: Konferenz setzt Klärung in Gang

In einem Punkt sind sich beide Bürgermeister nach der Nahverkehrskonferenz in der Gemeindehalle in Binzen vom Dienstag einig: Der Prozess der Klärung zur Reaktivierung der Kandertalbahn komme nun ins Rollen, darauf haben viele Akteure in der Region gewartet. Die Bewertung der Ergebnisse fällt diesbezüglich nicht anders aus als die vorhandene Interessenlage – wichtig sei der in Gang gebrachte Dialog, heißt es.