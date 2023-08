Kandertal Pflichten erfüllt

Veranstaltungen waren für alle Bürger offen konzipiert

Frank Hehl vom Bürgerwindpark Blauen sagt, dass eine offene Gemeinderatssitzung in Schliengen am 19. Juni gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden sowie dem Forum Energiedialog „als für alle Bürger offen“ konzipiert worden sei. Dort seien sowohl Vertreter von Regierungspräsidium, der Genehmigungsbehörde, Forst, Dialogforum Naturschutz und Energiewende und der Hängegleiteverein präsent gewesen: „Somit wurde in dieser Veranstaltung mit erheblichem Aufwand das Projekt vorgestellt und aus den verschiedenen Sichten heraus beleuchtet.“

Die Veranstaltung sei in einem ähnlichen Rahmen am 6. Juli in Badenweiler wiederholt und nach dem Eindruck der Antragstellers „gut genutzt“ worden. Außerdem habe es bereits im März mehrere nichtöffentliche Termine unter anderem in Malsburg-Marzell, Schliengen und Badenweiler sowie ohne Beteiligung des Bürgerwindparks in Müllheim gegeben.