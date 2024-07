Kandertal: Pilzgefahr auf den Feldern

„Regen für Weizen und Raps weniger ein Problem“

Der Familienbetrieb Sutter in Kandern baut hauptsächlich Getreide, wie Mais, Weizen und Raps an, aber auch Obst, Gemüse und Weintrauben, erklärt Lukas Sutter. Im Ackerbau macht sich der viele Regen vor allem beim Mais sichtbar und bemerkbar. Auf den vernässten Stellen „ist der Mais entweder gar nicht erst gewachsen, ist abgesoffen, oder weist, was häufiger zu sehen ist, starke Wachstumsdepressionen auf“. Sutter geht davon aus, dass diese Pflanzen nicht mehr den gleichen Ertrag erzielen wie die weiterentwickelten Pflanzen, was sich finanziell auf den Betrieb auswirke. „Auch die Unkrautregulierung war dieses Jahr nicht ganz einfach, da es schwer war, zum richtigen Zeitpunkt auf die Flächen zu kommen, ohne Schäden zu hinterlassen.“

Für die Weizen- und Rapspflanzen sei der viele Regen hingegen weniger ein Problem gewesen. Sutters hatten jedoch mit der Aussaat und der Bestandsführung – also düngen und Pflanzenschutzmaßnahmen – Probleme. Da es bei der Aussaat des Weizens oft nass war, konnten Sutters viele Flächen erst spät oder gar nicht bestellen. Sutter ist zuversichtlich, dass diese Kulturen den Ertrag eines durchschnittlichen Jahres bringen. „Für die Ernte brauchen wir jedoch unbedingt noch etwas mehr Sonne, damit die Bestände abtrocknen können, um Stroh und Korn trocken und qualitativ hochwertig vom Feld zu bekommen.“ Denn wenn der Weizen erst einmal komplett reif ist und der Regen anhält, steigt die Gefahr, dass die Körner mit Pilzkrankheiten befallen werden können oder die Körner in der Ähre zu Keimen beginnen. „Beides würde eine deutliche Verschlechterung der Qualität bedeuten.“

„Anders als im Ackerbau verzeihen einem die Reben keine Fehler.“ So müssen Sutters die Bestände ständig im Blick behalten, um Pilzinfektionen zu vermeiden. Sie müssen regelmäßig Pflanzenschutzmaßnahmen ergreifen.

Die größten Sorgen beim Gemüse machen die Kartoffeln. „Durch die anhaltende Nässe ist die Gefahr Kraut- und Knollenfäule in den Bestand zu bekommen sehr hoch.“ Wenn diese Pilzkrankheit auftritt, kann es zum Totalausfall der Ernte kommen. Im Garten, wie auf dem Feld leiden dieses Jahr viele Bohnen an der Feuchtigkeit.