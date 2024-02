Kandertal: Radlader und Anhänger gestohlen

Angebrachte Schaufel wird in Steinen aufgefunden

Die erste Tat mit dem Radlader ereignete sich Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 1. Februar und Samstag, 3. Februar, in Marzell, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die an dem Hoflader angebrachte Schaufel wurde bei einem Waldparkplatz an der L 135 unweit von Steinen, aufgefunden werden, heißt es. Es wird vermutet, dass der Hoflader bis dorthin gefahren wurde.

Es sei der Polizei nicht bekannt, ob der Hoflader beim Waldparkplatz auf ein weiteres Fahrzeug aufgeladen wurde, oder ob dieser quasi aus eigener Kraft in unbekannte Richtung weitergefahren wurde.