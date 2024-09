Kandertal/Rebland: An Lehrern mangelt es den Schulen nicht

Doppelte Arbeit

Stefanie Kapfer, Schulleiterin der Grundschule Egringen, berichtet auch von ausreichend Lehrkräften im kommenden Schuljahr. Insgesamt seien es elf Lehrkräfte an der Grundschule, zwei davon kirchliche. Ein großes Problem sieht sie allerdings in den fehlenden Schulleitern im Landkreis. Neben ihrer eigenen Grundschule leitet sie zusammen mit Stephan Hölscher von der Leopoldschule Weil am Rhein, auch noch die Haltinger Hans-Thoma-Schule (HTS). Lediglich an zwei Tagen in der Woche kann Kapfer sich mit der Leitung „ihrer Grundschule“ befassen, an den anderen drei Tagen ist sie an der HTS eingesetzt. Und da die HTS zwei Standorte hat, „sind es die Egringer Aufgaben mal drei“, berichtet Kapfer. „Die Schulleiter können nicht ohne die Lehrer, aber die Schule auch nicht ohne die Schulleiter“, macht sie klar.

Gut vorbereitet

An der August-Macke-Gemeinschaftsschule ist Schulleiterin Elfi Simon mit der Zahl der Anmeldungen glücklich. Deutlich mehr als 70 neue Schüler für die fünften Klassen werden erwartet, es können drei Eingangsklassen gebildet werden. Dabei unternehme die Schule den Versuch, die drei Niveaus gleichmäßig zu je einem Drittel auf die Klassen zu verteilen und gemeinsam zu unterrichten.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt treffen die Schüler eine Entscheidung über ihren Bildungsabschluss – an der Schule können sie den Hauptschul- und den Realschulabschluss ablegen. Schülern mit einem guten Realschulabschluss steht der Weg zum Abitur über die Beruflichen Schulen in Weil und Lörrach offen. Die Unterrichtsversorgung ist laut Simon „gut“ – die Schule könne „sehr zufrieden“ sein. Es werden auch viele junge neue Lehrkräfte erwartet, sie seien auch auf „Unvorgesehenes“ vorbereitet, freut sie sich.