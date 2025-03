Kandertal/Rebland: Beten, Einkehr und der Glaube

Das Angebot in Eimeldingen startet am Freitag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Eimeldingen. Nach dem Gottesdienst wird der Abend mit landestypischen Spezialitäten, sowie Köstlichkeiten ausklingen. Vorbereitet hat diesen Themenabend das Vorbereitungs-Team der Kirchengemeinde Eimeldingen/Märkt und Fischingen. In Kandern geht es mit dem Weltgebetstag am Freitag, 7. März, im Clemenssaal unter der katholischen Kirche Kandern ab 18.30 Uhr los, heißt es in einer Mitteilung. Es werden Bilder von den Cookinseln gezeigt, und dazu gibt es reichlich Infos über die Inselgruppe im Pazifischen Ozean. Um 19.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst, der das Motto „Wunderbar geschaffen“ des Psalms 139 in den Mittelpunkt stellt. Im Nachgang gibt es einen gemütlichen Ausklang mit Fingerfood, heißt es.

Zu den weiteren Angeboten in der Fastenzeit zählen die sogenannten „Spätschichten“ in der katholischen Kirchengemeinde Istein ab 12. März. Es seien drei besondere Abende des Gebets, der Besinnung und der inneren Einkehr in der Fastenzeit, heißt es. Jeder Abend widme sich einem zentralen biblischen Charakter: Petrus, Pilatus und Maria. Die Spätschichten finden statt am 12. März (Mittwoch), 27. März (Donnerstag) und 9. April (Mittwoch) jeweils um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael.