Kandertal: Verkehrsunfall verläuft tödlich

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der Landstraße 134 auf Höhe der Ortsdurchfahrt von Wollbach ereignet. Zur genannten Zeit wurde der Integrierten Leitstelle in Lörrach ein Unfall auf der L 134, Ortsdurchfahrt Wollbach, gemeldet, heißt es in einem Bericht der Polizei.