Kandertalbahn: Angebote des Landes nutzen

Verwundert sei sie allerdings darüber, dass Bedenken zu Fragen geäußert würden, die bereits rechtssicher geklärt seien. So zum Beispiel die Sorge von Bürgermeister Andreas Schneucker um eine Kostenbeteiligung seiner Gemeinde bei den Bahnübergängen in Binzen. Tatsächlich sehe die jüngste Novelle des Eisenbahnkreuzungsgesetzes keine Beteiligung der Gemeinde vor. Vielmehr heißt es im Gesetz: „Bei Kreuzungen einer nichtbundeseigenen Eisenbahn mit einer Straße in kommunaler Baulast trägt das Land, in dem die Kreuzung liegt, zwei Drittel und die nichtbundeseigene Eisenbahn ein Drittel der Kosten.“ Übertragen auf die Kandertalbahn bedeute dies, dass jede Kreuzungsmaßnahme zu zwei Drittel vom Land und zu einem Drittel vom Bahnbetreiber getragen werden müsste, ist der Mitteilung zu entnehmen.

„Die Region und die Gemeinden im Kandertal haben mit dem positiven Ergebnis der Studie die Chance, einen attraktiven ÖPNV mit S-Bahn und ergänzenden Bussen im Kandertal zu entwickeln, mit sehr guten Förderbedingungen für die Umsetzung“, wird Hagmann zitiert. Das Land habe sich seit Beginn seiner Reaktivierungsoffensive für Bahnstrecken nicht nur finanziell, sondern gemeinsam mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg auch fachlich eingebracht. Dieses Informationsangebot sollte laut Hagmann von der Region genutzt werden.