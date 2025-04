Kandertalbahn: Eine Strecken-Reaktivierung könnte zehn bis 15 Jahre dauern

Die Verkehrsexperten stellten fünf Jahre Planungsarbeit vor, verschwiegen auch nicht die abweichenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Denn zunächst war das Kosten-Nutzenverhältnis nicht positiv, was zu einer „Nachuntersuchung“ führte. Konkret untersucht wurde eine 30 Minuten-Variante oder eine einstündige Bahn-Anbindung Basels als Ersatz für die bestehende Buslinie 200 aus dem Kandertal.

Es gibt einen zeitlichen Vorteil

„Mit dem Bus sind es heute 53 Minuten, künftig geht es in 31 Minuten zum Badischen Bahnhof“, skizzierte Haas. Auch mit dem Umstieg in Rümmingen in den Bus direkt nach Lörrach gebe es einen kleinen zeitlichen Vorteil. Die Baukosten: Beim 60-Minuten-Takt (mit abgespeckter Leitungssicherung) bezifferte das Planungsbüro zunächst gut 40 Millionen Euro reine Baukosten, beim 30 Minutentakt gut 45 Millionen Euro auf Basis der Berechnung von 2022. Dazu summieren sich Planungskosten und Risikozuschläge plus Baukostensteigerungen zu insgesamt stolzen 80 Millionen bzw. knapp 90 Millionen Euro beim 30 Minutentakt im Jahr 2030.