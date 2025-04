Kandertalbahn: Neue Diesellok soll Fahrbetrieb sichern helfen

Die übrigen Vorstandsmitglieder, Fabian Martin (zweiter Vorsitzender), Thomas Pfefferle (Schriftführer) und Noldi Steiner (Fahrzeugverantwortlicher), wurden in ihrem Amt bestätigt.

Jubiläum steht an: Schlussworte sprachen die Vorsitzende des Zweckverbands Kandertalbahn, Simone Penner, und der zweite Vorsitzende, Fabian Martin. Er dankte der Schützengesellschaft für die Gastfreundschaft im Schützenhaus, in dem sich die Eisenbahnfreunde trafen. Bei dieser Gelegenheit überreichte er den Schützen die ersten Flaschen des neuen Chanderli-Biers als Dank. Die Saison wird am 1. Mai eröffnet. Am 1., 3. und 4. Mai gibt es am Bahnhof in Kandern ein großes Fest, zu der die Bevölkerung eingeladen ist (wir haben bereits berichtet). Vor 130 Jahren, am 1. Mai 1895, wurde die Kandertalbahn als private Nebenbahn in Betrieb nommen.

Fahrpreise steigen: Die Fahrpläne ändern sich zur neuen Saison nicht. Pünktlich um 9.10 Uhr wird der Dampfzug in Kandern abfahren und wie gewohnt dreimal am Tag die Strecke von Kandern nach Haltingen und zurück fahren. Danach verkehrt das „Chanderli“ nach dem üblichen Fahrplan wieder jeden Sonntag bis einschließlich 26. Oktober. Die weiteren Abfahrten in Kandern sind neben 9.10 Uhr weiterhin um 13 und 16 Uhr. Die Rückfahrten ab Haltingen sind jeweils um 10.15, 14.15 und 17 Uhr.