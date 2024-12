Kandertalbahn: Verein Kandertalbahn rettet historischen Triebzug

Für den in Fachkreisen „Esslinger Triebwagen“ genannten VT 109 wird nach dem „Retten“ und „Bewahren“ das „Zeigen“ im Vordergrund stehen. Dazu soll der Wagen in ehrenamtlicher Arbeit wieder äußerlich aufgearbeitet werden. An eine betriebsfähige Wiederherstellung ist auf absehbare Zeit noch nicht zu denken, heißt es in der Mitteilung des Vereins.