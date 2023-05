Kantorei Grenzach Sänger feiern Partnerschaft mit Kirchenchor

Bei einem gemeinsamen Gottesdienst und einem Konzert wurde die 40-jährige Chor-Partnerschaft mit dem Kirchenchor St. Michael Ludwigsfelde gefeiert, teilt die Kantorei Grenzach mit. Von den 18 Mitreisenden aus Grenzach waren nur zwei bereits im Jahr 1983 dabei. Dass in der politischen Situation der 80er Jahre so etwas überhaupt entstehen konnte, war der Initiative des damaligen Grenzacher Chorleiters Dieter Zeh und seiner Ludwigsfelder Kollegin Evelies Langhoff zu verdanken. Sie erfüllten die Freundschaft beider Chöre mit Musik. Heute sind es Kathrin Hallmann, Kantorin in Ludwigsfelde, und Henry van Engen in Grenzach, die dieses Werk fortsetzen.

Mit „Jauchzet dem Herrn alle Welt“, der Vertonung des 100. Psalms für zwei Chöre von Heinrich Schütz, begann 1983 das erste gemeinsame Konzert.