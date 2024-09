"Ich wünsche mir, dass wir weiter miteinander reden, statt nur noch übereinander oder aneinander vorbei", appelliert Scholz. Denn es komme nicht darauf an, "wer am lautesten schreit". Die Mehrheit in der Mitte sei viel größer. "Die Vernünftigen, die Anständigen sind viel, viel mehr."

Beispielhaft nannte Scholz Themen wie Rente, Klimaschutz, den richtigen Umgang mit Migration und die Ukraine. Über all diese Themen müsse man diskutieren. Bei seinen Gesprächen habe er jedoch den Eindruck: "So weit liegen wir in zentralen Fragen doch gar nicht auseinander."