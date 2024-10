Manöver mit indischer Marine

Die beiden Schiffe sind am 7. Mai in Wilhelmshaven aufgebrochen und haben den Atlantik durchquert, um dann durch den Panamakanal in den Pazifik zu gelangen. Zuletzt fuhren sie trotz chinesischer Warnungen durch die Straße von Taiwan und übten in den letzten Tagen gemeinsam mit Schiffen der indischen Marine. Heute liefen die beiden Schiffe in den Hafen Mormugao in Goa ein.

Rüstungskooperation mit Indien soll ausgebaut werden

Deutschland und Indien haben vor mehr als 20 Jahren eine strategische Partnerschaft abgeschlossen und wollen ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich weiter intensivieren. Dazu gehören auch Rüstungsexporte. "Das wird in der Zukunft eine größere Rolle spielen, und das ist richtig so", sagte Scholz.