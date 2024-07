Kanzler-Pressekonferenz: Fragen an Scholz vor der trügerischen Sommer-Ruhe

Am 1. September stehen die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen an, die die Sozialdemokraten in neue Turbulenzen stürzen könnten. In beiden Ländern liegt die SPD in den Umfragen im einstelligen Bereich und die AfD ist stärkste Kraft. Nicht minder gefährlich ist die Wahl in Brandenburg Ende September für die SPD, wo sie um ihren Ministerpräsidenten Dietmar Woidke bangen muss.

Sommer-Ruhe: Nur ein frommer Wunsch?

In dem ARD-Interview sagte Scholz übrigens auch noch diesen Satz in der Vorfreude auf seinen Urlaub: "Ich freu mich darauf, dass Ruhe herrscht." Das könnte ein frommer Wunsch bleiben. Am kommenden Dienstag, Tag vier des Urlaubs von Olaf Scholz und seiner Frau Britta Ernst, urteilt das Bundesverfassungsgericht über das umstrittene neue Wahlrecht, das die Ampel vergangenes Jahr beschlossen hat. Sollte es gekippt werden, könnte es mit der Ruhe schon dann wieder vorbei sein.