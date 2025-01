Kanzlerkandidat: Habeck dachte mehr als einmal an Rückzug

Im "Spiegel" schnitt er das Thema nun von sich aus an. Auf die Nachfrage, warum er im Sommer über Rückzug nachgedacht habe, führte er aus: "Die Erfahrung in der Ampel. Vertrauen hat gelitten. In die Politik insgesamt, in Personen, auch in meine. Und ich habe mich im Sommer gefragt, was ich mit diesem Befund anfange: Kann ich noch Vertrauen zurückgewinnen – in meine Person, in die Grünen und in das demokratische System dieses Landes."