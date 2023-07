Kapellenbach-Ost Keiner darf drauflosbauen

Bewerbungsverfahren

In der zweiten Stufe will die KE dann das eigentliche Bewerbungsverfahren starten. Mithilfe der KE-eigenen Datenbank sollen potenzielle Bauträger angesprochen und auf Kapellenbach-Ost aufmerksam gemacht werden. Pro „Kaufgegenstand“ sollen dann jeweils drei leistungsfähige Bietergemeinschaften ausgewählt werden, die sich bewerben können. Dazu sind Referenzen vorzulegen sowie die fachliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Interessenten nachzuweisen. Erst dann, wenn das Bewertungsgremium diese zur Teilnahme auffordert, können die Bewerber endgültig ihren Hut in den Ring werfen.

Auswahl

Ziel der dritten Stufe ist die Auswahl des „besten“ Angebots. Dazu wird es einen Vergabewettbewerb geben, in dessen Verlauf die Konzepte und Angebote der Bewerbergemeinschaften gesichtet und bewertet werden.

Verhandlungen

In der letzten Phase geht es dann ans Kaufvertragsmanagement mit den entsprechenden Verhandlungen. Das Bewertungsgremium soll es sich dabei nicht einfach machen, wie aus den Erläuterungen von Ulrike Mannsdörfer und ihrem KE-Kollegen Markus Lämmle hervorging. So wird es etliche Kriterien geben, die in das Bewertungsverfahren einfließen: das städtebaulich-architektonische Konzept des Vorhabens , die geplante Nutzung plus Vermarktung, die Bauweise plus Energiekonzept sowie das Realisierungskonzept samt Kaufpreisangebot vonseiten des Investors.