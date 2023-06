Kapellenbach-Ost Rat will keine ziegelroten Häuser

Hintergrund der mit einigen Unmutsäußerungen von Ratsseite „gewürzten“ Debatte war der Antrag eines Investors zum Bau zweier größerer Mehrfamilienhäuser. Diese sollen 30 Wohneinheiten plus eine gemeinsame Tiefgarage (42 Stellplätze) haben und auf einem Grundstück im Eckbereich von Rheinfelder Straße/Am Wasserkraftwerk gebaut werden. Also in jener Ecke des Neubaugebiets, die dem „Ruinen-Kreisel“ zugewandt ist.

Für besonderes Missfallen sorgte am Ratstisch das Vorhaben, die beiden Häuser in Ziegelfarbe zu gestalten – also in einem Rotton. Dies vor dem Hintergrund, dass die Gebäude in Ziegelbauweise errichtet werden sollen.