Kapellenbach-Ost Wyhlen: Häuslebauer haben kein Interesse

Nach einer längeren, teils hitzig geführten Debatte hat der Gemeinderat am Dienstagabend nun eine an die veränderte Marktlage angepasste Vermarktungsstrategie beschlossen, um die drei „Kaufgegenstände“ mit den Nummern 1, 2 und 5 doch noch an den Mann zu bringen. Die mit der Vermarktung der im „Kapellenbach-Ost“ befindlichen Grundstücke in Gemeindebesitz beauftragte LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) soll nun mit vier Projektentwicklern und Bauträgern in Kontakt treten, die bereits an der zweiten Phase des Investoren- und Architekten-Auswahlverfahrens teilgenommen hatten. Denn diese kennen sowohl das Baugebiet als auch den Bebauungsplan und die zugehörige Gestaltungsfibel für den „Kapellenbach-Ost“. Auf diese Weise erhofft man sich ein möglichst schlankes, schnelles Verfahren.