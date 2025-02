Kappenabend Obertal: Wenn der Zeller Hürus das Grönland vor Trump rettet

Auch im zurückliegenden Jahr konnte der aufmerksame „Bolizeiposten“ einiges an lustigen Verfehlungen der Gemeindemitglieder beobachten und somit über diese berichten. Die Märtwiiber hatten sich in ihrem Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen etwas Besonderes einfallen lassen: Kurzerhand wurde der ESC-Vorentscheid von Basel nach Zell verlegt, um eine neue Variante für das Märtwiiberlied zu finden, da die neuen Mitglieder das traditionelle Lied kaum fehlerfrei singen könnten. Die Jury in Person des Vogtes Uli (Benny Skorupan), Ehrenmärtwiib Peter Schaffrinna (Moana Weyand) und FGZ-Präsident Peter Mauthe (Nikolas Köpfer) mussten von den Kandidaten Franco Paternostro (Dominik Schaffrinna) und Giovanna Räuber (Livia Accumano) als Duo eigene Interpretationen des Liedes über sich ergehen lassen. Nach all den Darbietungen war aber klar, dass nichts über das traditionelle Märtwiiberlied geht.

Dann folgte der Spaß im Zeller Badeparadies. Unter strenger Aufsicht des Bademeisters Siggi (Bernhard Klauser) bekamen die Bad-Stammgäste ihr Fett weg. Sei es die Schwimmbadförderverein-Vorsitzende Petra Engler (Gabi Schaffrinna), Bürgermeister Peter Palme (Salvatore Scribano) oder Klaus Agostini (Edwin Kiefer). Der Auftritt gipfelte dann in einer Darbietung im Synchronschwimmen von Gabi, Bernhard, Salvatore, Edwin und Pius Bänsch.