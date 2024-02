Kappenabend Zell: Wo der Hürus Würstchen grillt

Der Abend stand unter dem Motto: „De Mike setzt dem Löbe d’Krone uf.“ Gleich als ganzes Löwenrudel traten die „Grendel-Lerchen“ mit Elke Hochstatter und Egon Klauser als Solisten auf. Mit ihren Lied- und Textvorträgen zeigten sie auf, wie sich selbst Wildtiere aus der afrikanischen Savanne in Zell wohlfühlen. Erstaunlich waren all die Interna aus dem Sunneland und dem Zeller Städtli, die hier vorgetragen wurden. Zuvor begrüßte Vogt Lutz Hochstatter als Löwen-Bär in seiner launischen Ansprache die zahlreichen Besucher. Die befreundeten Vogteien Obertal und Schwyz waren mit einem Großaufgebot bei den Sunneländern vertreten.