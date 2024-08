Karate in Steinen: Budocenter feiert 30-Jähriges

Unterricht bei Meistern

Die beiden Karate-Großmeister und Brüder Ilija und Vladimir Jorga, beide Träger des zehnten Dan, waren mit fünf Assistenten, ebenso alle hoch graduierte Karatemeister aus Serbien angereist. Die beiden Brüder zählen zu den Begründern des Fudokan-Karate. Zudem kamen auch die Karate-Größen Mike O’Connor (siebter Dan) aus England und Volker Schwinn (neunter Dan) aus dem Saarland nach Steinen.

Die vier Karate-Meister unterrichteten in mehr als zwölf Trainingseinheiten in der Sporthalle in Steinen, unterteilt nach Alter und Graduierungen, etwa 250 Karateka aus der ganzen Regio in der anspruchsvollen Kunst der leeren Hand, dem traditionellen Karate Do. Weiter Sportler waren aus der Schweiz, Österreich, Italien, Polen, der Ukraine, Frankreich und Rumänien angereist.